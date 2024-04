Llega incluso a llorar de la risa con esta atracción del Parque Warner: para verlo en bucle

La creadora de contenido @soyclaudiasierra ha publicado un vídeo mofándose de una atracción del Parque Warner de Madrid porque no da crédito a lo poco cuidados que están los decorados.

"Estamos en una atracción que es una mierda como una catedral. ¿Quién ha hecho esto? Se supone que es una atracción de decorados. Esto no lo hacía yo ni un plástica", ha dicho sin cortarse ni un pelo la joven que llega incluso a llorar de la risa.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

A continuación, ha enseñado cómo han simulado un puesto de socorro de la playa de Santa Mónica (Los Ángeles, Estados Unidos). "¡Uy, qué chulo!", ha dicho con tono irónico sin parar de reír. "Por Dios, un poquito de glamour", ha comentado.

"Oye, pues esta atracción es la que más me ha gustado porque me he reído vamos... Qué pedazo de mierda. El plato fuerte es Hollywood. No han repasado la pintura (del mural) desde que se abrió el parque", ha opinado para terminar de opinar acerca del lugar.

El momento ha generado cientos de comentarios por lo contagiosa que les ha resultado la risa de la creadora de contenido a muchos. Es por eso que el vídeo ha acumulado cerca de 10.000 'me gusta' y miles de reproducciones.