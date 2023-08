Llega a un restaurante a las 15.00, le echan a las 20.30 y lo que escribe luego es para flipar

La opinión que un cliente ha dejado en un grupo de Facebook sobre la atención que recibió en un chiringuito de Alicante ha provocado la estupefacción en Twitter, donde lo ha difundido la popular cuenta @BarDePueblo1.

El cliente en cuestión relata que entraron al establecimiento a las 15.00 y terminaron a comer a las 17.30. Hasta ahí no tiene problemas porque dice que la comida era buena. Luego, explica, se pidieron unas copas.

"A las 19:30 nos llega un camarero/encargado para decirnos que a las 20:30 tienen una reserva en nuestra mesa, cosa que no nos habían informado cuando hicimos la reserva de que había turnos... le decimos que sin problema que nos ponga en otro sitio y nos dice que está todo reservado", relata.

Y sigue: "A las 20h vuelve que estábamos terminado la copa y ya nos pone el reservado de la siguiente reserva y demás... total que nos levantamos nos vamos porque no nos dan opción de seguir, pero le pido la hoja de reclamaciones porque creo que echarte así indirectamente no está bien si no informas (cuenta de 400€)".

El hombre resalta que no se estaban tomando solo una copa y que se hubieran quedado y cenado seguramente. "Cuando le pido la hoja entonces intentan negociar (eran ya las 21h y estaba la mitad del salón que tenía reservado vacío...) que nos ponen en otro sitio si le hubiéramos dicho la intención de cenar... cosa que no fue así , solo fue al pedir la hoja...".

"Solo quiero decir que hay que informar a los clientes si tienen normas de comidas y cenas y en su caso dar opciones y formar más al personal que sepa que es una hoja reclamaciones y cómo se rellena... No nos quejamos en ningún momento de que viniera una camarera que reconoció no sabía abrir una botella de vino... se equivocaron con las copas y no las devolvimos y las tomamos y luego ves que te invitan indirectamente a irte", se lamenta el cliente.

Y remata: "Por lo demás sitio bueno y buena comida precio medio y seguramente volveremos porque nos gusta vamos todos los años... pero este año no han estado acertados en la información al cliente saludos".

"Claro, el dueño del chiringuito no te informó cuando hiciste la reserva para comer que el turno de cenas estaba todo completo porque no sabía que os íbais a quedar a vivir allí. Y todavía pone la reseña para que todo el mundo sepa que es gilipollas", ha escrito Bar de Pueblo.

