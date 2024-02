Lluvia de 'me gusta' a Ignatius Farray tras acordarse de Ayuso para lanzarle este directo a Illia Topuria

El luchador hispano-georgiano Illia Topuria hizo historia el pasado sábado al lograr el cinturón de campeón de peso pluma de la UFC tras dejar KO a su rival, Volkanovski.

Pero también ha sido protagonista por las palabras que ha dedicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras aterrizar en el aeropuerto de Barajas este jueves.

El luchador confesó que le dolió que "no me felicitara Pedro Sánchez, pero no guardo rencor a un país como España" y ha sido protagonista de muchos comentarios en las últimas horas.

Un revuelo que ha llegado hasta el cómico Ignatius Farray, que no ha dudado en, con su estilo habitual, revelar lo que le diría a Illia Topuria si tuvieran que enfrentarse.

En una publicación que lleva más de 5.000 me gusta, el humorista ha reaccionado a un tuit en el que comparaban que la gente de derechas tenía al luchador "en su bando", mientras la izquierda tenía a Ignatius.

"Yo a Topuria le dejaría totalmente desahuciado y caería sin la más mínima dignidad", ha ironizado, antes de acordarse de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"implemente, me acercaría a su oído y le diría lo mismo que les dijo Ayuso a los ancianos de las residencias que no tenían seguro médico privado... 'Conmigo no tienes ni la más mínima oportunidad", ha señalado.