Ilia Topuria sorprende con este recado a Pedro Sánchez nada más aterrizar en España

Illia Topuria ha aterrizado este jueves en España después de su victoria el pasado sábado contra Volkanovski por KO. Un triunfo por el que ganó el cinturón de campeón de peso pluma de la UFC.

El luchador hispano-georgiano ha comparecido ante los medios y ha dejado un llamativo mensaje dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que le dolió que no lo felicitara tras la victoria.

"Me dolió que no me felicitara Pedro Sánchez, pero no guardo rencor a un país como España", ha dicho concretamente Topuria. El atleta ha tratado otros temas de actualidad como la posible llegada de la UFC a España, concretamente en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid.

"Es un estadio mítico. Para cualquier persona, aunque se dedique al fútbol o a cualquier otro deporte, poder lucirse en el Bernabéu es un honor. Parece que todos los astros se han alineado y va a pasar", ha dicho para alegría de los aficionados a la UFC.

Topuria ha tenido unas palabras para aquellos que critican la disciplina en la que compite, comparándola con el boxeo, pero él a lo suyo: "Yo no juzgo a nadie. Mucha gente se imagina a un macarra cuando piensa en un peleador de artes marciales. He tenido que luchar contra esto a lo largo de los años, pero, gracias a Dios, ahora tengo la oportunidad de cambiarle la perspectiva a la gente".