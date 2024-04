Lo que le pasa al ir caminando por una calle de Sevilla lleva ya 33.000 'me gusta'... y subiendo

Una usuaria de TikTok ha compartido el llamativo momento que ha vivido mientras paseaba descalza por una calle de Sevilla. "Lo que pasa en Sevilla no pasa en ningún sitio", ha afirmado.

En el vídeo se puede ver cómo una mujer camina descalza por la calle y alguien desde el balcón le dice "te vas a pinchar los pies". "Me voy a pinchar no, me estoy pinchando, que es diferente", ha dicho ella con los pies doloridos por los zapatos.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Para sorpresa de muchos, el mismo hombre le ha ofrecido unas chanclas y se las ha tirado por el balcón para que no se pinche por la calle. Que no pase por alto el detalle de que las chanclas le quedan enormes. "Muchas gracias", le ha gritado.

En otro vídeo ha enseñado cómo le devolvían las chanclas al hombre, al que además le han dejado una nota de agradecimiento.

Ella y su amiga han dejado las chanclas en una bolsa colgadas en la puerta de la casa del hombre y aquí paz y después gloria.