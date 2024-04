Esto ha pagado en una frutería local por una caja de cerezas: le dicen que "tiene que ser un error"

La tiktoker Betsa Bermúdez, con más de 1,3 millones de seguidores en la red social china, ha dado que hablar al contar cuánto pagó por literalmente cuatro cosas en una frutería local.

"No os estreséis que ya sé que soy tonta", ha escrito en su vídeo, que lleva más de 400.000 reproducciones en dos días, antes de contar que se ha gastado 70 euros "sin querer" en fruta.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Fui a una frutería local, porque yo apoyo el comercio local, y tenía la fruta puesta como súper bonita. Llego, el sitio súper nice, le digo me gustaría un mango, vale son caros, pero no me esperaba el resultado final", ha proseguido.

Y ojo a la cuenta: un mango empaquetado, otro mango colombiano llamado "chupón", una caja de cerezas y unos huevos. Todo por nada más y nada menos que 70,16 euros.

Para protegerse de las críticas ha comentado que ella es una persona que cuando está en la caja "da igual lo que haya cogido" que lo va a pagar. Ella simplemente dijo "vale, gracias" pero cuando llegó a su casa su novio se quedó flipando con la cuenta.

Analizando el ticket se dio cuenta de que lo que le ha subido el precio es la caja de cerezas, que cuesta 57 euros: "¿Quién compra en ese mercado? ¿Quién? Así está siempre vacío".

Después de probar las cerezas ha dicho que "saben exactamente igual que una cereza tiene que saber en verano": "Ni mejor, ni peor ni algo que digas qué rica, qué dulce, nada... o sea, normal".