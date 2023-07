Lo que hay en una playa de San Sebastián se está haciendo viral: las reproducciones se suceden

La playa de Ondarreta, en San Sebastián, se ha hecho viral en las últimas horas en la red social de Tik Tok gracias al vídeo que ha publicado en su perfil el usuario @buscandoawail, que ha publicado lo que ha visto sobre la arena.

"¿Esto es en serio lo que estoy viendo? Estoy flipando, una piscina de natación en la playa. ¿Esto qué es? No te vas a morir si ver algo nuevo, pero qué locura", afirma el tiktoker.

"Está muy guay, no te arriesgas al niño a llevarlo al mar y aquí es más fácil. Lo siento, pero tengo que decirlo, se nota que hay billetes en el norte porque no lo he visto en mi vida", ha añadido en el vídeo de escasos 40 segundos.

En las imágenes se puede ver como una monitora enseña a varios niños a nadar desde el bordillo de una piscina desmontable que se encuentra a escasos metros del mar. Incluso hay calles como en cualquier piscina para respetar a los compañeros.