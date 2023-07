Descubre la traducción más inesperada de bizcocho y arrasa con el vídeo que hace

La usuaria de Tik Tok @marilarat se ha hecho viral en los últimos días al reaccionar de una forma llamativa en su perfil de la red social al ticket de compra que había hecho en un supermercado en Cataluña.

La joven compartió lo que había comprado y se quejó de que salieran muchos productos con el nombre en catalán, ya que no los conocía. "Repasando la compra para ver que no nos habían timado me quedé muerta", bromea, antes de comenzar a mostrar algunos productos cuyas traducciones no las entendió de primeras.

Ese vídeo se ha hecho muy viral y ha ocupado multitud de titulares y la joven ha recibido infinitud de comentarios. Sin embargo, tal y como ha demostrado, no se lo ha tomado del todo mal.

Ahora ha hecho otro vídeo en el que cuenta que está en un campamento de surf y que se ha hecho una amiga catalana, que le ha enseñado que el término coca significa bizcocho en esa comunidad.

"Después de la que me ha caído no debería de hablar de palabras catalanas, pero coca en Cataluña no es la nuestra. Luego decís que la cosa no lleva a confusión, pero coca es bizcocho. Bizcocho, cocho, coca", ha afirmado en el vídeo.

Además, la joven ha ironizado con el término: "Fácil, fácil no es. No es intuitivo y te puede llevar a un lío porque puede ser que hayas comido mucho bizcocho y a ver si vas a decir que te has puesto hasta el culo de coca que una persona se ha muerto por sobredosis de coca".