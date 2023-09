Lo que le ha ocurrido en China con un policía es de lo más surrealista, pero en España también pasa

La usuaria de TikTok @clauperezgi ha publicado un vídeo contando lo que le ha ocurrido con un policía mientras se hacía las uñas en la cuarta planta del edificio en el que vive en Shenzhen (China).

Como había "un tifón" en la ciudad y la gente no podía salir de casa, "sobre todo aquellos que viven en edificios altos", estaba aburrida y ha querido contar la situación que ha vivido con un policía de la ciudad.

Antes de relatar lo sucedido, ha explicado que su bloque tiene de todo: "Es polifacético. Tenemos gimnasio, un salón de uñas en la cuarta planta... Realmente, ¿para qué voy a salir del edificio?".

Cuando ha acudido a hacerse las uñas, han entrado en el local "tres policías con una mujer enmanillada" (con esposas). Como esta iba a entrar "a prisión y tenía las uñas acrílicas, larguísimas y con pedruscos, le han dicho que se las tenía que quitar".

En ese mismo momento, la joven tiktoker estaba pidiendo comida a través del teléfono cuando uno de los agentes le ha increpado acusándola de estar grabando la situación.

"Le digo que no y me hace enseñarle las fotos. Le pongo la galería, ve que no he grabado nada, me devuelve el móvil y me dice que no lo use hasta que se vayan de ahí", ha relatado sorprendida.

A raíz de la advertencia, ha asegurado que a partir de ese momento no le ha quitado el ojo de encima. Por su parte, muchos internautas en la red han indicado que en España la policía también 'prohíbe' grabar situaciones de este tipo.