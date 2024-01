Los dos minutos más duros de Aroca contra Nadal: saca con una pregunta y remata con esta sentencia

El colaborador de Hoy por Hoy Javier Aroca ha sido crítico con Rafa Nadal después de que se conociera este lunes a través de un comunicado que va a ser el embajador de la Federación Saudí de Tenis (STF).

Según se informó, con esta incorporación se busca "un compromiso a largo plazo para ayudar al crecimiento de este deporte e inspirar a una nueva generación de atletas en Arabia Saudí".

Aroca se ha preguntado "qué hubiera pasado si hoy estuviéramos analizando que Rafael Nadal es embajador del tenis de Corea del Norte, que es una dictadura que no es teocrática pero sí parateocrática". "Estarían todas las alarmas saltando", se ha respondido.

Por ello, el colaborador ha indicado que si hay que tener dioses o gente portadora de valores que se puedan compartir, él tiene otros: "Permitidme que me declare partidario y diga que mis ídolos deportivos con valores extradeportivos son Jürgen Klopp, Socrates o Kanouté".

"Además de su excelencia deportiva, representan valores que yo comparto y que son democráticos en muchos casos y además solidarios", ha añadido Aroca.

También ha criticado el hecho de que se elogie y se valore más a una persona que tiene una habilidad con el balón o con la raqueta que a una que descubre avances científicos como una vacuna.

"El problema fundamental es que no todo vale en la vida y que el dinero no lo paga todo. La reputación de Arabia Saudí no se paga con dinero y la reputación de Nadal va a quedar seriamente mermada por esta complicidad del blanqueo de Arabia", ha sentenciado Aroca.