Los expertos se pronuncian sobre el famoso mito de la fecha de duración del turrón

Si eres una persona observadora, seguramente te habrás dado cuenta de un detalle llamativo en el etiquetado de la gran mayoría de los turrones que se pueden encontrar en el supermercado: su fecha de consumo preferente.

Habitualmente, el día señalado coindice con el mes de noviembre o de octubre del año siguiente. Y son muchos los que sospechan de que se trate de una simple técnica para que los consumidores sea reacios a consumir en las navidades siguientes las sobras de la anterior y tengan, así, que volver a comprar.

Sin embargo, varios expertos advierten de que se trata, en la mayoría de los casos, más de un mito que de una realidad. Por ejemplo. Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, se pronunció hace unos años sobre ese asunto.

"¿Sois de los que pensáis que la fecha de duración del turrón se pone a mala idea para que caduque justo antes de navidad? No digo que no haya casos (no tengo forma de saberlo), pero lo que se debe hacer es esto", decía un mensaje.

Luego, añadía: "El turrón se conserva durante largo tiempo debido a⬇️% de agua y⬆️% de azúcares (y grasa). La duración es fijada por cada fabricante para cada producto según estudios de vida útil (composición, microbiología, atributos sensoriales). Lo habitual: 12-18 meses".

Mientras, la experta Beatriz Robles ha asegurado en Maldita que los turrones "tienen muchísima grasa y muchísimo azúcar, y esto hace que haya poca actividad de agua, es decir, los microorganismos no van a tener agua disponible, lo que hace que les sea muy difícil multiplicarse".

El problema, explica, es que "en casa, si nos fijamos, el moho aparece donde no aparece cualquier otra ‘cosa’, en las harinas, en los frutos secos… Ocurre porque los mohos necesitan muy poquita agua disponible para crecer".

Por tanto, Robles recomienda respetar la fecha de consumo preferente que figure en el envoltorio del turrón.