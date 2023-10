Los vecinos se quejan porque su furgoneta sobresale un poco y él no se queda callado

La cuenta de X, antes Twitter, @LiosdeVecinos ha compartido varias fotografías ofrecidas por el usuario @ourenaserrano para contar lo que pasa en su comunidad de vecinos.

Según se muestra por una de las fotografías del garaje, un residente del edificio tiene una furgoneta blanca y, debido al tamaño de esta, el morro sobresale de la plaza, algo que molesta a algunos de los convivientes.

Por eso, un vecino ha pegado un cartel en una de las columnas del sitio con este mensaje: "¿No te das cuenta que sobresale media furgoneta y ocasionas molestias al resto de usuarios del parking?".

"No, no me he fijado, la verdad, pero, ya que te has molestado tanto en ir al ordenador e imprimir este papelito, pégate un paseo por el parking y fíjate bien que no es el único vehículo que sobresale. Gracias, guapete/a. Pd: tengo fotos de todo el parking", ha respondido el aludido.

Tras esta primera nota y su posterior contestación, otros vecinos han aprovechado la trifulca para pegar nuevos letreros y mensajes relacionados con el asunto.

Y este es un ejemplo: "Es un sitio de paso. Estorbas. Gracias (...) Aprende a conducir". Uno, incluso, le ha advertido de que le pueden "dañar el vehículo" porque "se sale mucho de la plaza y entorpece la subida".