Cuenta lo que ocurrió cuando sus padres supieron que tenía un novio español: ¿choque cultural?

La usuaria de TikTok @amandaccheng ha publicado un vídeo explicando cómo se enteraron sus padres de que tenía un novio español, ya que estos "siempre" habían insistido en que, por un tema cultural, debía ser chino.

Pero se lo tomaron muy bien, mucho mejor de lo que ella esperaba: "Al final los españoles son diferentes, no tienen la misma cultura, costumbres, pensamientos...Ya no digo español, sino de cualquier otro país".

Hace un tiempo conoció a Miguel, su actual pareja. Aunque ella ya se había presentado a los padres de él, no quería formalizar el asunto con los suyos por "miedo" a que lo rechazaran "por el hecho de ser español".

"Era bastante difícil dar el paso porque todos en mi familia son chinos, entonces yo iba a ser la primera en romper las reglas. De nada a mis primos pequeños, porque os he abierto el camino", ha continuado la joven.

Como normalmente sus progenitores vuelven a casa de noche, podían verse durante el día, hasta que ocurrió esto: "Hubo un día que mi padre llegó antes y justo Miguel estaba saliendo por la puerta. Yo no los presenté, pero le preguntó a mi hermana quién era".

Finalmente le dijo a este la verdad, y esta fue la reacción: "Yo con Miguel voy en serio y no quiero estar mintiendo. Se lo conté y se lo tomó súper bien. Le dije que no le dijese nada a mi madre y no lo hizo".

Otro día que estaban ambos en casa jugando al Monopoly con sus hermanos, llegó la mujer de forma inesperada, y así se conocieron: "Mi madre entró y se quedó un poco parada. Le dije que era mi novio y lo invitó a cenar. Esa fue la primera cena oficial. Aunque al principio le chocó, lo aceptó al 100%".

También ha explicado que, en caso de su madre, para ella el problema era el que dirían otras familias. "Ahora Miguel está incluido como uno más de la familia, pero ya no solo con mis padres y mis hermanos, sino con todos. Nos vamos a casar y están súper in con la boda", ha concluido la joven.