Manuel Jabois es cristalino con Unai Simón: señala lo que habría que hacer con futbolistas como él

El periodista Manuel Jabois ha hecho un llamamiento a que "alguien" haga ver a los futbolistas que mojarse en asuntos sociales, como ha hecho Mbappé, no tiene nada que ver con el partidismo político.

Durante una intervención en Universo Euro, Jabois ha reaccionado a las polémicas palabras del portero de la selección española, Unai Simón, quien aseguró que los jugadores no deben opinar sobre política tras ser preguntado por las declaraciones de Mbappé, que se posicionó contra la ultraderecha.

"Yo estoy en contra de este discurso", ha asegurado Jabois, en referencia a las palabras de Unai Simón. "A mí me gustaría que los jugadores de fútbol, aprovechando su repercusión, fuesen mucho más claros", ha afirmado.

"Entiendo que Unai Simón ahí sentado, con todos los periodistas pidiéndole una declaración... entiendo su nerviosismo y entiendo que al final prefiera pasar de largo. Lo entiendo, pero preferiría que no fuese así. Porque me gustaría que alguien le hiciese ver, tanto a él, que le ha tocado salir pero si le toca salir a otro el discurso seguramente sea parecido, le aclarase que no son temas tan políticos. No son temas partidistas", ha subrayado Jabois.

"Que son temas que afecta a la convivencia de los ciudadanos, de tus vecinos, de tus aficionados, de los compañeros tuyos de juego, a los tipos que han llegado en circunstancias complicadísimas y están jugando en tu selección hoy porque ha habido una integración, una ciudadanía y unas administraciones que los han acogido y los han hecho crecer en un país que no les ha devuelto de cualquiera manera a sus países", ha destacado el periodista.

"Es un futbolista y probablemente no esté en el día a día de la actualidad como estamos muchos de los que le criticamos, pero debería haber gente, sobre todo cuando estás en la selección española, que les haga ver que estos no son asuntos en los que mojarse pueda ser una opción. Estamos hablando de otra cosa", ha insistido.