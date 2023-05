A María Pombo le hicieron una inocentada tan "grave" que TVE nunca la llegó a emitir

María Pombo ha contado en Martínez y Hermanos, el programa del cómico Dani Martínez en Movistar, la "grave" inocentada que le prepararon su hermana y su representante y que TVE nunca llegó a emitir.

La influencer ha explicado que no se llegó a emitir porque su gravedad y ha añadido que ella se sintió fatal. En resumidas cuentas, a su hermana mayor y a su representante les pareció buena idea hacerle la típica inocentada para la gala de TVE.

"Llamaron y se compincharon con ellos. Me dicen que las campanadas querían darles un toque juvenil y que estaban pensando en decirle a Anne Igartiburu que ella no iba a volver a dar las campanadas y las empezaba a dar yo con Ramón García", ha contado.

A ella le dan la noticia y, muy emocionada, se lo quiere contar a su familia y amigos: "Nos metemos en un ascensor y yo 'Dani, ¿te estás dando cuenta de lo que está pasando? Que voy a dar las campanadas'. Esto es lo más grande de mi carrera nunca voy a hacer nada más heavy en mi vida".

Ahí notó que su repre estaba "acojonada" y cuando le dijo que se lo iba a contar a sus padres ella le dijo que no que no se podía contar. "La broma era que Anne me iba a traer un ramo de flores en plan 'ah, broma, no las vas a dar'. La broma no es una broma. Lo gracioso de una broma es que digas 'ay, menos mal, era una broma'. No te doy un ramo, encima nos las das y te vas a tu puta casa".