Marta Díaz, sobre ser 'influencer': "Tenemos que admitir que no es un trabajo durísimo"

Con los seguidores de Marta Díaz en Instagram se podrían llenar más de 36 campos de fútbol como el del Barcelona. La influencer de 21 años es ya todo una veterana dentro del mundo de las redes sociales, donde empezó a los 17 años junto a su hermano, el conocido youtuber AlphaSniper97.

Sumando todas sus redes —dos millones en YouTube; cinco en TikTok y 3,3 en Instagram— supera ampliamente los 10 millones de seguidores, convirtiéndose en una de las creadoras de contenido más potentes e influyentes de España.

La influencer es ahora la imagen de la compañía Finetwork, que aprovechó su presentación en los medios para sentar a Marta Díaz junto a la psicóloga clínica Araceli Gutiérrez para hablar de lo bueno y lo malo de dedicarse a las redes.

Después del evento, en una pequeña sala, Marta Díaz atiende a El HuffPost a contrarreloj y sin perder la sonrisa de la boca. Se maneja a la perfección el las distancias cortas. Hay poco tiempo pero el suficiente para abordar la salud mental, el odio en redes sociales y la obsesión de los influencers por las estadísticas.

-¿Cómo es tu relación con las redes fuera de tu trabajo?

Me llevo bastante bien con ellas. Me gusta mucho disfrutarlas, me entretengo mucho. En TikTok paso demasiadas horas. En YouTube también, tanto consumiendo como creando contenido, me gusta mucho la plataforma. Instagram es como mi plataforma principal. Diría que me llevo bastante bien con ellas.

- ¿Cómo te llevas con el odio en redes?

Con el hate me llevo bien. Mi hermano siempre ha estado ahí para hacer que aterrizara, para aconsejarme, ayudarme y explicarme un poco cómo funcionan las redes, porque el hate es algo que va a estar siempre, por desgracia. Lo llevo bastante bien. Por suerte soy una persona que considero que tanto en Instagram, TikTok y YouTube tampoco recibo muchísimo hate. En Twitter sí pero porque en Twitter es lo que hay. En las demás redes me siento bastante cómoda, a no ser que haya una polémica muy grande, que no suele pasar, me siento bastante querida por así decirlo.

- ¿Alguna vez te has calentado de decir mira cojo el móvil y respondería a este y me tienen que parar entre tres para no responder?

Eso sí. Soy de sangre caliente y sí me entran como ganas de responder y demás pero siempre digo para qué, no puedo perder el tiempo con uno porque si lo pierdo con una persona lo perdería con muchas y no es plan. Da igual.

- ¿Qué le dirías a esa gente que dice que ser influencer no es un trabajo?

Considero, evidentemente, que sí es un trabajo porque llevo dedicándome a esto desde hace muchos años. Sí que tenemos que admitir que no es un trabajo durísimo y complicadísimo, que de hecho tenemos que estar bastante agradecidos con lo que tenemos, pero creo que hay que cambiar ese chip de que sí que es un trabajo porque sí que hacemos una cosa, trabajamos con marcas sobre todo. Estamos aquí también para dar esa publicidad. Yo personalmente sí lo considero un trabajo aunque haya mucha gente que no, pero es un trabajo más aunque muchas veces no requiere mucho esfuerzo físico, a veces sí más mental que físico, pero sí que considero que trabajemos.

Marta Díaz en el evento de Finetwork. PATRICIA DONOHOE

- ¿Qué le dirías a todas esas niñas o niños que quieren ser Marta Díaz?

Joder, qué pregunta más complicada. No sé, ¿se os ocurre algo? No sé.

- Que estudien.

Sobre todo es importante los estudios. Hice hasta Selectividad, bachillerato y demás, lo llevé bastante bien, lo pude compaginar un poco con redes sociales y demás. Pero eso, sobre todo que se apoyen en la familia, estudios y que intenten llevar una vida lo más normal posible.

- ¿Alguna vez has pensado en dejarlo todo?

Por suerte nunca he llegado a ese límite, a ese extremo de decir tengo que dejarlo todo porque nunca me he sentido tan presionada o tan agobiada. De momento no y esperemos que siga así durante muchos años.

- Está, sobre todo en Twitch, este debate sobre la desconexión, de que los creadores puedan estar tres días sin hacer directo que no va a pasar nada. ¿Tú cabeza te permite estar tres días sin publicar nada?

Dependiendo un poco de la situación por la que esté pasando en ese momento, pero sí. A veces mi cabeza me ha dicho "para un poco", por algunas situaciones que hemos pasado y demás que no me salía, no podía hacer como que no pasaba nada, crear mi contenido normal, sacar una sonrisa porque en ese momento no tocaba.

- ¿Te refieres cosas personales?

Claro. Entonces en algunas ocasiones sí, ha sido un pequeño parón de unos díitas pero un pequeño parón para coger fuerza.

- ¿Hay obsesión con las estadísticas?

Las estadísticas siempre importan porque al fin y al cabo las marcas con las que trabajamos muchas veces te contratan por eso, por tus estadísticas, por las personas a las que llegas y demás, pero sí que es algo que considero que no hay que tener muy en cuenta porque se te puede ir mucho la pinza y sobre todo te puede llegar a preocupar bastante. Preocuparse en exceso de algo a veces puede ser peligroso.

- Hay toxicidad en redes con la gente anónima, ¿pero hay toxicidad en el mundo influencer? Parece que es todo idílico pero luego ves una entrevista con Laura Escanes en su podcast con otra influencer y dice, por ejemplo, “llevamos tres años sin hablarnos”.

Como en todo, también pasa en redes sociales, que a veces no te llevas increíblemente bien con equis personas y demás pero sinceramente yo, también lo he comentado, vivo en mi mundo, en mi nube, entonces no me entero muy mucho de lo que pasa, de salseos y tal. No soy mucho de salseo la verdad, no me gusta que se hable de cosas que pasan entre personas. Soy más de llevar mi vida tranquila, no me gustan los malos rollos, no me gustan las discusiones, entonces, es como que tampoco me entero.

- ¿Has necesitado ayuda psicológica?

Por suerte de momento no, nunca se sabe, y la verdad es que estoy dispuesta a si alguna vez lo necesito tener ese comodín tan grande ayuda pero de momento no ha sido necesario.

- ¿Cómo consigues aislarte o que no te afecte una oleada de odio?

A veces es complicado, en ciertas polémicas un poco inhibirte de todo eso pero estoy muy bien aconsejada y asesorada y en ese aspecto me ayudan bastante y de momento no me ha afectado mucho.