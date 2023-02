Maruja Torres le cuenta a Évole cómo sufrió el acoso de un jefe: "Le arranqué un trozo de labio"

Maruja Torres ha sido la protagonista del último Lo de Évole, el programa de entrevistas de Jordi Évole que se emite en La Sexta cada domingo. La veterana periodista, en un largo paseo por las calles de Roma, ha repasado su su vida y su carrera profesional y, fiel a su estilo, se ha mostrado muy crítica con aquellos compañeros de profesión que "desde muchos sitios y en muchos medios mienten deliberadamente", ha asegurado.

En otro momento de la entrevista, Maruja Torres recuerda con Jordi Évole el mal momento que pasó cuando fue acosada sexualmente por su jefe cuando trabajaba "tomando las noticias deportivas del fútbol". El jefe la invitó a tomar un whisky y ella aceptó, así que se subió al coche y al momento fue consciente de la situación.

"Veo que el tío enfila carretera y, claro, había un doble juego por parte de ese tipo, del que me llevó en coche. Uno era si podía follárseme y el segundo era desprestigiarme, porque yo trabajaba muy bien en ese periódico", le explicaba a un cariacontecido Évole.

"Primero, me había intentado besar y yo le arranqué un trozo de labio", recuerda Maruja Torres, que entre risas le contaba a Jordi Évole como ese jefe le fue comentando a quien le preguntaba por la herida, que se la había hecho "comiendo marisco".

Sin embargo, la historia no se terminó ahí y el jefe de Maruja Torres continuaba acosándola, por lo que tuvo que recurrir a otros métodos menos ortodoxos pero efectivos; orinar delante de él: "¿Sabes una forma genial de que un tío se "destemple"? O sea, se desempalme. En plena carretera, le digo, 'me estoy meando', y lo que no le iba, desde luego, era la lluvia amarilla", cuenta la periodista.