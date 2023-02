La confesión más íntima de Maruja Torres a Évole

Tras el éxito y la expectación que se creó toda la semana pasada ante la entrevista de Jordi Évole a la exdirigente de Vox Macarena Olona, el periodista catalán ha vuelto igual de fuerte con un nuevo programa de Lo de Évole, esta vez con la escritora y comunicadora Maruja Torres como protagonista.

En los avances que ha dejado ver laSexta con algún contenido de la entrevista se puede comprobar que la conversación va a dar mucho que hablar.

Torres hace confesiones como esta: "Lo que pasaba clarísimamente y siento tener que deciros esto es que en los 80 se follaba mucho".

Además, también defiende a las personas mayores, ya que Évole le comenta que es la invitada más presumida que ha tenido nunca. "Las viejas no tenemos por qué no ser coquetas. Ser vieja no es un insulto, es un logro", responde ella con mucha determinación.