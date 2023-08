Más de 4,5 millones de personas han visto la broma que le gasta a su padre: "Qué vergüenza he pasado"

Las bromas a familiares, amigos, etc es uno de los géneros favoritos de TikTok. Cada vez uno de estos vídeos se comparte en esta red social las reproducciones son inmediatas, los me gusta se suceden y los comentarios riéndose de las víctimas no cesan.

En las últimas horas ha sido la popular usuaria Stephany Leal (@leal_stephany), que tiene más de 17 millones de seguidores, la autora de una de las bromas del momento. Su vídeo ya lleva más de cuatro millones y medio de visualizaciones.

La joven engañó a su padre con que existía una promoción en Starbuck en la que si el cliente cantaba una canción todo lo que pedía le iba a salir gratis. Dicho y hecho, él se lo creyó y tras hacer el pedido comenzó a cantar.

Ambos realizaron el pedido a través de las máquinas de venta a las que se puede acceder con el coche. Entonces tras completar lo que iban a tomar, el hombre se puso a cantar a capella entregándose a la causa.

Sin embargo, la trabajadora no daba crédito de lo que estaba haciendo el hombre hasta que llegó el momento en el que el hombre le comentó si ya se aplicaba esa promoción de todo gratis.

Al darse cuenta que no existía y que había sido engañado, se lo reprochó a su hija: "Qué vergüenza me hiciste pasar, yo pensaba que sí que era real".