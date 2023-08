Narra toda la aventura que ha vivido al salir a correr en la Ciudad de México

La popular creadora de contenido Mariona Pujol Merino (@marionapujolmerino), que tiene más de un millón y medio de seguidores, ha grabado un vídeo de todo lo que le ha pasado al salir a correr en la capital de México, Ciudad de México.

La joven ha salido a las 6.30 a correr y lo ha hecho sin conexión a internet y, por tanto, sin tener acceso a Google Maps. "Si me pierdo estoy jodido. Estoy sola, no sé si tengo que hacer estas cosas y el taxista nos dijo que era muy peligroso, pero aquí he hablado con todo el mundo y me han dicho que no lo es", asevera.

Durante su vídeo empieza mostrando todos los agentes de policía que hay, pasa por el Museo Nacional de Arquitectura, que define como "chulísimo", luego atraviesa una turística plaza, un barrio más marginal donde se pone a correr más rápido.

Entonces comienza a perderse y a liarse de calles buscando la avenida peatonal por la que ha ido corriendo. Tras un rato intentando volver consigue localizarla hasta llegar al hotel sin ningún tipo de problemas.

"Vamos que me he hecho 5km más o menos. Ahora me voy a duchar y a desayunar

que me están esperando y vamos a pillar un vuelo que nos vamos a ir a California", termina el vídeo.