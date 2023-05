Una médica enseña cuánto cuesta un fármaco contra las migrañas para recordar el "tesoro" que tenemos

La doctora Elena Casado Pineda es "anestesióloga" en un centro de salud de Gandía (Valencia) y este miércoles ha mostrado en su cuenta de Twitter (@Medicilio) lo que le cuesta un fármaco que necesita para paliar los efectos de la migraña.

Según ha explicado en la red, le han cambiado "el monoclonal" que utilizaba para contrarrestar los síntomas de este tipo de cefalea de gran intensidad, aguda y recurrente porque tuvo "reacciones alérgicas con el anterior".

No obstante, no podría pagarse mensualmente el fármaco si la sanidad pública no le cubriese el tratamiento, ya que el "coste total de la dispensación" es de 200 euros por dosis.

La receta en papel publicada por la anestesióloga muestra que debe tomar una dosis de "AIMOVIG 140 MG SOLUCIÓN INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA" cada 30 días.

Teniendo en cuenta que se trata de un "tratamiento crónico" que tiene que ser suministrado "una vez al mes", la doctora ha querido recordar que "la sanidad pública es un tesoro que nos quieren quitar".

De esta forma, ha dado a entender que, si el medicamento no estuviera "financiado" por nuestro sistema de salud, para mucha gente sería inviable acceder al tratamiento, perjudicando seriamente la calidad de vida del paciente.

Además de los que han alucinado con el elevado coste, están los usuarios que han compartido experiencias similares y aquellos que, como la profesional sanitatia, han elogiado el "tesoro" que tenemos: la sanidad pública.