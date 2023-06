Una médica se indigna con este tipo de parejas en consulta y explica el porqué de su enfado

Elena Casado Pineda es anestesióloga y ha publicado en su cuenta de TikTok (@medicilio) una reflexión, acerca de las ligaduras de trompas y las vasectomías, que ha sido de lo más comentado en la red.

Primero de todo, la médica ha empezado aclarando que le parece bien que "como mujer decidas que quieres hacerte una ligadura de trompas", ya sea "porque quieres tener las riendas de tu vida sexual, ya has tenido hijos y no quieres más o no quieres tener y estás hasta las narices de otros métodos anticonceptivos".

No obstante, ha criticado que ocurra en una situación de pareja: "Están casados, ya han tenido dos o uno o lo que sea y no quieren más. Lo han decidido entre los dos. Y tú, mujer, que ya has pasado embarazos, partos y cesáreas, ahora vas a tener que someterte a una puñetera cirugía".

Para argumentarlo, la especialista ha explicado que, en el caso de las mujeres, para ligarse las trompas "hay que pasar por un quirófano" y la vasectomía para los hombres "son quince minutos de cirugía con anestesia local".

Si es ella la que se somete a la intervención, aunque "hoy en día todo está muy controlado, la anestesia general tiene pocos riesgos y las cirugías laparoscópicas también, se trata de una cirugía mayor abdominal, con los riesgos que comporta cada vez que hacemos una" de este tipo.

"Sangrado, infecciones o dolores postoperatorios" son algunos de los peligros de la mencionada operación, además de los que tiene "cualquier anestesia general". Y, a pesar de todo lo que conlleva, "tiene que ser la mujer quien se lo haga, y encima lo consienten".

Para terminar, ha asegurado que para ella es "un tema sangrante", aludiendo a "la cantidad de veces" que ve este tipo de situaciones en la consulta. "Si sois una pareja estable, vuestra idea es perduras y ninguno de los dos quiere más hijos, la vasectomía debería ser siempre la primera opción", ha sentenciado la anestesióloga.