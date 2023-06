Le pide a su madre una receta para hacer una tarta y ojo a las 'cantidades' que le da

La usuaria de Twitter @colopanto ha publicado una fotografía de la enrevesada receta que le ha dado la madre a su hermano, quien decidió hacer una tarta en vez de poderse a estudiar matemáticas.

Como el joven no quiso seguir haciendo más ejercicios, a su progenitora se le ha ocurrido facilitarle la receta culinaria llena de raíces cuadradas. No obstante, la 'trampa' no ha funcionado, porque, según ha asegurado la tuitera, finalmente no hizo el pastel.

Aun así, la estrategia de la mujer ha generado multitud de reacciones en la red. Es por eso que el tuit ha acumulado desde su publicación casi 64.000 'me gusta' y más de 1.700 retuits.

"Mi hermano rinde matemáticas y hoy se le dio por querer hacer una torta en vez de ponerse a estudiar, así que le pidió la receta a mi vieja", ha empezado explicando para contextualizar la situación.

A continuación, ha mostrado la imagen con los pasos a seguir para hacer la tarta. Para conocer las cantidades exactas que tenía que echar de huevos, azúcar, aceite, yogurt, harina y tiempo de horneado, el joven debía resolver ciertas raíces cuadradas.

"Vio la receta y le dijo jaja no...", ha terminado de relatar la tuitera en un comentario de la publicación que ha provocado reacciones de todo tipo: