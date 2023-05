Melani Olivares responde directamente a este tuit sobre ella en medio del revuelo

La actriz Melani Olivares está siendo protagonista en los últimos días en las redes sociales por unas declaraciones que hizo el pasado fin de semana en el programa La Roca, de La Sexta.

La actriz acudió al programa para dar a conocer Momento Re, un libro que ha publicado que es una mezcla de textos autobiográficos y fotografías. Entre otras cosas, Olivares admitió que se quedó embarazada "de alguien que no sabía quién era" justo antes de viajar a Etiopía para recoger a su hija adoptiva, por lo que decidió abortar.

"La decisión que tomé a partir de eso es algo con lo que se puede abrir debate, pero yo en ese momento no lo viví así. Yo lo viví como: 'Yo es lo que quiero. Yo tengo a mi hija que me voy el martes a buscarla, ¿qué hago yo con esto?", contó en La Sexta.

"¿Esto que tengo aquí es mi bebé? No, mi bebé es esa. Y es ahí donde quiero ir. Quiero ir a recogerla y es mi hija. Yo ya estoy emocionada con eso", recordó.

Esas palabras han montado un gran revuelo. Por ejemplo, un usuario ha escrito: "Aborta a su hijo y adopta a una niña africana. La España del siglo XXI". Y la actriz ha decidido responder directamente: "Pues lo entenderás viendo el programa @LaRocaLaSexta o leyendo Momento Re. Si el programa te escandaliza , no leas mi libro que te dará un perraque. Saludos".

Además, en Instagram ha publicado un texto en el que señala: "No juicio. Ideas preconcebidas. Etiquetas. Prejuicios. Suposiciones. Nos pasamos la vida opinando sobre los demás. Juzgando a los demás".

"Y digo yo: y yo qué sé qué es lo que le ha pasado a esta persona para hacer o decir lo que hace. Y yo qué sé qué es lo que la lleva a ser como es. Igual conmigo misma. (Si nos descuidamos, nos pasamos la vida juzgándonos). Cuando viene el miedo, cuando me enfrasco en pensamientos y me siento atrapada, para volver a fluir, para no forzar, me digo: déjate ser", añade.