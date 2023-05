Tamara Falcó responde a la polémica de su vestido de novia: "Niego categóricamente que eso sea cierto"

Apenas una hora después de que saltase la noticia de que Tamara Falcó se quedaba sin vestido de novia, la marquesa de Griñón ha respondido en declaraciones a la revista ¡Hola! negando la mayor sobre los motivos del conflicto que ha esgrimido la firma Sophie et Voilà.

De hecho, la propia Falcó ha asegurado que se ha enterado de la noticia por los medios de comunicación. "Pues es que no te lo vas a creer, pero me acabo de enterar por los medios... No tenía ni idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto. De hecho, estábamos trabajando, al menos por nuestra parte, en un entendimiento", ha señalado a ¡Hola!

La firma ha dejado entrever que Falcó había solicitado plagiar o copiar un diseño de otra marca, algo que ella ha negado. "Niego categóricamente que sea cierto", ha enfatizado. "Cómo voy a pedir que hagan algo así si yo soy la primera que me dedico a la moda", ha recalcado la diseñadora, que colabora habitualmente con Pedro del Hierro.

Falcó ha querido diferenciar lo que es una copia de un "trabajo con inspiraciones", algo que dicen que le enseñaron incluso en la escuela Marangoni donde se formó. "Lo que yo les trasladé fueron mis inspiraciones sin intención de que copiaran un diseño", ha enfatizado.

La socialité ha asegurado a la revista que se encuentra muy apenada por la decisión de la marca y que ahora mismo tiene que "empezar de cero", aunque ha agradecido a Sophie et Voilà el trabajo que han realizado hasta ahora. "Tenía que ser un momento super especial e ilusionante de elegir el vestido y probármelo se había convertido en un conflicto lleno de momentos de tensión", ha confesado a ¡Hola! y ha señalado que se había desvirtuado el proceso, pero no esperaba llegar a este punto.

Por su parte, desde la firma bilbaína Sophie et Voilà han señalado que la ruptura de esta relación comercial se ha dado por un incumplimiento de contrato de Falcó. "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”, han destacado.