La reacción de una estadounidense al probar el conejo al ajillo es simplemente adictiva

Mikel Iturriaga ha llevado a cabo un curioso experimento en El Comidista: ha reunido a un grupo de estudiantes de distintos lugares del mundo y les ha dado a probar platos que no son tan comunes para los extranjeros.

El grupo está formado por ocho personas: cinco norteamericanos, una polaca, una húngara y un joven de Indonesia. Lo primero que han probado es el conejo al ajillo y las reacciones han sido muy cómicas ya que, sobre todo en la cultura estadounidense, el conejo es una mascota y no es común comerlo.

La joven de Hungría dice que en su país eso se comería sin problema y su compañera de Polonia dice que en su país también. Pero claro, todos creen que por el aspecto es pollo y no conejo.

Dos chicas norteamericanas afirman que es pollo pero cuando Mikel Iturriaga les dice que es conejo su cara cambia. "Oh dios, está bueno", dice una. "¿Conejo?", comenta flipando el joven de Indonesia. Y añade: "¿Es un conejito? No puede ser tío. Son tan inocentes, sabes... no se puede comer conejo".

"Yo literalmente tenía un conejo de mascota de compañía", añade la joven norteamericana mientras su compañera de mesa se ríe de forma pegadiza y nerviosa. Otra de las estadounidenses dice que comió cuy (cobaya) en Perú y que le pareció muy similar al conejo que acaba de comer.

"Cuando fuimos a Valencia los chicos no quisieron comer paella tradicional porque tiene conejo", comenta otro norteamericano. De nuevo, el joven indonesio dice que "está mal" comer conejo y que se siente mal pero que está muy rico.

Además de conejo al ajillo probaron sardinas, botillo, caracoles, mojama y chipirones en su tinta.