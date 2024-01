Mercadona responde ante algunas quejas del producto Hacendado más de moda: si lo ves así, cámbialo

Mercadona sacó hace algunas semanas a la venta en algunos de sus supermercados un producto que ha montado un buen revuelo en las redes sociales: una salsa cheddar que, según se dice, es "similar a la del Burger King".

El artículo ha provocado muy buenas opiniones en TikTok y en X, la red social antes conocida como Twitter, pero el gigante valenciano también está respondiendo a algunas quejas por lo que les está ocurriendo a algunos clientes.

Por ejemplo, una usuaria expresaba el sentir de algunos al escribir: "Hablemos de la salsa cheddar… la primera que compré tenía este aspecto de mazacote reseco y me lo cambiaron. La nueva, que aún no he abierto, parece ser igual o parecida, y ayer ha desaparecido del lineal. ¿Podéis aclarar cómo es esa 'salsa'?".

No era la única queja de este estilo que ha recibido Mercadona, que ha respondido: "Sentimos lo ocurrido con la salsa y vamos a compartirlo con los responsables para revisarlo 🕵️♂️ También, nos gustaría ofrecerte el cambio o la devolución. Lo que prefieras".

En otro mensaje, la empresa explica: "Ya hemos recibido contestación a la consulta sobre la salsa cheddar. Nos informan que su textura debería ser líquida, como cualquier otra salsa".

"Ya hemos compartido las imágenes y tus comentarios con los responsables del producto, sentimos las molestias", añaden.