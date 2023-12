Miguel Herrán augura sobre el futuro de las IA y las estrellas de cine

La Inteligencia Artificial avanza a pasos vertiginosos y cada vez está más establecida en nuestras vidas, adaptándose en todas las facetas. Desde crear cualquier imagen según nuestras instrucciones, pasando por simular las voces de tu artista favorito, hasta los peligrosos deepfake, y una larga lista cada vez más amplia. El cine no iba a ser menos.

El actor Miguel Herrán ha hecho una reflexión sobre la IA y las estrellas de cine en La Script, el podcast de cine y series de la periodista y crítica de cine Maria Guerra. El vídeo ha alcanzado en un día 28.500 visualizaciones y subiendo.

"Dejaré de pagarte porque automáticamente voy a fabricar a mi Brad Pitt del año 2040, cogiendo todo lo que considero según lo que un algoritmo me ha dicho que le gusta a la mayoría de la gente", ha afirmado, hablando como si lo hiciera la IA.

Siguiendo con lo que cree que puede pasar, ha manifestado que la IA creará un prototipo 'A' que le va a gustar a un tipo de gente y un prototipo 'B' que le va a gustar a otro tipo de gente: "Y no les voy a tener que pagar absolutamente nada, ni derechos de imagen".

"Nadie se va a quejar, y por ejemplo, si tú a mí me pagas mi imagen y me pones una secuencia en pelotas, yo puedo quejarme porque creo que no es realista, porque te has pasado o porque creo que es obsceno, pero si esa persona no existe... ¿tú que vas a reclamar?", ha advertido.

"Con una imagen se va a poder hacer lo que le de la gana, y encima si es así, es gratis", ha finalizado. Los usuarios le han dado la razón y han puesto más ejemplos, como los cajeros de lo supermercados en los que no hace falta dependiente al poder cobrar por sí solo. "También es algo que no tiene nada que ver con el cine, sino con la animación. El libro en papel y la radio también iban a desaparecer".