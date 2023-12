Feijóo recoge un premio y la frase con la que termina su discurso deja a Yolanda Díaz con esta cara

La Asociación de Periodistas Parlamentarios celebró en la noche de este miércoles su gala anual, con la que valoran o castigan la labor parlamentaria de los principales políticos españoles.

Un acto al que acudieron algunos dirigentes como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, o la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero.

Pero fue, precisamente, cuando el presidente de los populares subió a recoger su galardón como mejor senador del año, cuando dejó un discurso que sorprendió a muchos de los presentes.

En un primer momento, Feijóo empezó hablando en gallego "para agradecer este premio", pero bromeó con que "no hay pinganillo". "Por lo tanto, voy a hablar en castellano. Quisiera agradecerles este premio, porque llegué de último, pero como ahora estoy en el Congreso, será un premio por el transfuguismo", ironizó.

"La verdad es que de las pocas cosas que me no me han llamado en Madrid es tránsfuga. Pero no le voy a dar ideas a Óscar Puente, no vaya a ser que me lo llame en la siguiente intervención", añadió.

Feijóo continúo con el tono humorístico y aseguró que "me llevo un premio desde que llegué a Madrid" y "tengo una buena noticia". Algo que desató las risas y los aplausos de los asistentes.

"Es una pena que ustedes no me hayan votado un poco más, porque yo comprendo que en mi partido hablamos sólo catalán en la intimidad y mi problema es que no sé euskera, pero eso me ha pasado una gran factura", expuso.

El líder del PP terminó con una frase que desató otra vez las risas de Yolanda Díaz y también de María Jesús Montero, mientras le aplaudían: "Ya se sabe que en el PP con ganar no llega. Buenas noches y muchas gracias".