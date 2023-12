Miguel Lago cuenta lo que le pasó con Pedro Sánchez en la capilla ardiente de Concha Velasco

Miguel Lago ha contado en su último monólogo lo que le pasó con Pedro Sánchez en la capilla ardiente de la artista Concha Velasco en Madrid, fallecida a los 84 años. "He estado con Sánchez hoy", ha dicho en su espectáculo el colaborador de El Hormiguero.

"Te lo juro yo no lo podía ni mirar. Estaba con unos nervios. No lo mires, que no haya contacto visual que es por ahí por donde te engancha", ha empezado contando de cómo fue la llegada del presidente del Gobierno al recinto.

Después de pasar por su lado se le cruza Enrique del Pozo y le pide una foto al presidente del Gobierno con tan mala suerte, para Lago, que la tiene que hacer él. Antes de sacar la instantánea, Sánchez, con cara de sorpresa según el humorista, se le acerca para darle la mano.

"Me tiende la mano. Que yo esté en desacuerdo con sus política no implica que no tenga respeto por el cargo", ha proseguido contando. Y aquí viene la anécdota: "Lanzo la mano bien. Firme. Porque claro ese tiazo, esa espalda que tiene, guapo, este tiene que tener un apretón de manos de reventarte. Le doy la mano y te puedes creer que la da floja".

Por último ha bromeado sobre que le dio "los deditos": "Oí hasta el crack. Pensando como odia la falange le he jodido dos". "Ahora temo haberle roto un dedo al presidente pero por otra parte pienso igual le rompí una mano y no puede firmar la amnistía y acabo yo de salvar a España", ha terminado diciendo.