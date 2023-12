Beatriz Rico se queda "en la gloria" con su réplica a este comentario sobre Concha Velasco

La actriz Beatriz Rico ha salido en defensa de Concha Velasco a raíz del comentario que ha dejado una usuaria en una publicación de Instagram en la que se recoge una entrevista que El Español le hizo a la artista vallisoletana. En esa charla, Velasco, fallecida el pasado sábado a los 84 años, se definía como "guapa, socialista y española".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Quiero compartir con vosotros un post de Instagram de @MarujaDesespera sobre Concha Velasco, con la típica respuesta aprendida de ignorante sectaria (que ni a los muertos respeta) y mi respuesta, porque a ver si ya dejamos claro lo de las “subvenciones” y las “paguitas”. Gracias", ha empezado diciendo Rico en X, anteriormente Twitter.

"Cómo no, salta una señora que no tiene ni idea, pero oye, lo de los actores y los subvenciones es algo que se dice siempre para atacarlos. Allá va. D.E.P Concha? Pa qué, ni se acuerda que acaba de fallecer, aquí lo que importa es la política y 'barrer pa casa'", ha añadido en otro mensaje en el que ha compartido un mensaje que ha dejado una mujer donde lamenta la "obsesión" del mundo de la cultura "en airear que son de izquierdas".

"Desgraciadamente porque muchos viven gracias a las subvenciones, subvenciones que tienen muy pocas empresas, por no decir casi ninguna. Eso sí, son de izquierdas con bolsillo de derechas", ha afirmado esta persona en la publicación.

Rico no se ha podido contener y ha compartido la respuesta que ha dejado a esta usuaria. "Bueno, me he quedado en la gloria. A ver si conseguimos que se sepa de verdad qué es eso de las subvenciones a los rojos del cine. Pero a quien no le convenga la verdad, se pone una venda en los ojos y yo no he visto nada. Muy bien. Por intentarlo que no quede", ha señalado con su texto.

La actriz ha querido dejar claro "el cuento de las subvenciones" es falso y ha dejado claro que hay personas que pueden tener una ideología concreta sin pensar en el dinero: "Quizá os parezca imposible porque vosotros os movéis por intereses".

También ha remarcado que las subvenciones no llegan a los actores, van a los proyectos: "Usáis el tema de las subvenciones como arma arrojadiza contra los actores que son de izquierdas por lo que sabéis de oídas".

Por otro lado defiende que, precisamente, si un actor quisiese vivir de subvenciones y de "paguitas" lo que haría sería lo contrario de lo que muchos piensan: no se significarían políticamente "y estar bien con todo el mundo para tener más posibilidades".

"En el momento en el que te posicionas te la juegas para que haya un 50% de Ayuntamientos o Juntas que no te contraten", ha apostillado.

Por último ha señalado que Concha Velasco tuvo que producir Hello Dolly con su propio dinero: "Se arruinó y tuvo que vender su casa. Me causa rechazo infinito que se metan con una persona fallecida que nunca hizo mal a nadie, que trabajó hasta los 81 años, que amaba lo que hacía y era valiente para confesar su tendencia política toda la vida", ha sentenciado.