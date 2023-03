El momento 'tierra trágame' que vivió Miguel Maldonado con Iñaki Gabilondo

El cómico Miguel Maldonado ha contado en A las bravas, el programa de Raúl Pérez en la Cadena SER, una llamativa anécdota que vivió junto al periodista Iñaki Gabilondo. Ha explicado Maldonado que en la redacción del diario Público, medio en el que trabajó de realizador, había una pizarra gigante de casi tres metros de largo.

En día en el que estaba aburrido decidió pintar un pene: "Hice dos pequeños cojoncillos en la esquina y luego dije 'ya verás que risa si ahora voy con el rotulador andando haciendo un pene gigante'. A mí me pareció hilarante".

Lo que no esperaba era que Iñaki Gabilondo iba a estar en primera fila presenciando su obra pictórica. "Estaba mirándome fijamente, que además es mucho más alto de lo que yo pensaba, es un señor bastante... un porte regio. Me miró muy serio y con eso fue suficiente. Simplemente me miró diciendo 'no, no era por ahí'".

Ha añadido que le dijo nada a Gabilondo: "Simplemente lo di como una cosa que ha pasado. Es como cuando te rozas la mano con un extraño en el metro. Simplemente os miráis en plan de 'esto ha pasado, es incómodo para ambos dos, dejémoslo pasar'. Yo creo que él ni se acuerda o igual sí porque fue una imagen rocambolesca".