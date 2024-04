Muchos responden al discurso anti-impuestos del influencer Buerbaum, pero nadie como Antón Losada

El politólogo Antón Losada ha dado una de las respuestas más breves pero más difundidas al discurso 'anti-impuestos' del 'influencer' Pedro Buerbaum, que ha provocado una enorme polvareda en las redes sociales.

El youtuber se quejaba en un vídeo porque, según decía, su asesor le había dicho "la cantidad" que tenía que pagar a Hacienda, a la que calificaba de "socio parásito, medio mafiosete".

"Esto es una puta vergüenza. Estoy tan cabreado que hoy no pienso trabajar. ¿Voy a estar trabajando para que un ente externo que no me aportada nada y me quite más de la mitad de lo que genero? ¿Estamos locos?", decía Buerbaum, completamente indignado.

En su respuesta, Antón Losada no ha podido ser más demoledor: "El asesor te está timando, campeón. Cierra la puerta cuando salgas".

El influencer aseguraba además que estaba tan cabreado que no pensaba trabajar. "Me largo", llegaba a decir.

Buerbaum subrayaba que Hacienda le quita "más de la mitad" de lo que genera y se preguntaba: "¿Quién madruga? ¿Quién se esfuerza por los problemas? ¿Quién lidia con su equipo todos los días de su vida para que vengan y me arrebaten más de la mitad de lo que yo genero con mi esfuerzo, mi dinero, mis recursos?".

"¿Estamos locos?", decía antes de quejarse de que hay que pagar impuestos "por absolutamente todo", algo que a su juicio es "vergonzoso" porque "no puede ser y no tiene sentido".

Además, expresaba su deseo de que la "gente talentosa se pire" de España para ver "quién paga la fiesta".