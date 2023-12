Muestra cómo venden los productos de higiene en los súper de Filipinas: da que pensar

El usuario de TikTok Fran Cuéllar (@francuellar26_) ha mostrado la que para él es una "triste realidad" de los supermercados de Filipinas. Se ha encontrado con algo que le ha hecho reflexionar sobre como "vemos" e "imaginamos" en los "países del primer mundo".

"Es una cosa que sorprende de Filipinas y también pasa en muchos otros países del mundo", ha comentado al inicio del vídeo, que cuenta con más de 14.000 visualizaciones.

"Los productos de higiene se venden en unidosis, por ejemplo, la pasta de dientes o el champú, por lo que puedes comprar solo una unidad", ha explicado.

Este tipo de venta, según cuenta el usuario, es debido a que la gente no se puede permitir comprar botes enteros, sino en unidades. "Es una triste realidad que en los países del primer mundo no vemos ni imaginamos", ha manifestado, explicando que impacta la primera vez que vio que tienen que vender la pasta de dientes en unidosis.

"Es uno de los motivos por los que en estos países no me molesto en regatear ni buscar las cosas más baratas: en Filipinas, por ejemplo, 100 pesos (1,5 euros aproximadamente) no me suponen nada, y eso es lo que les cuesta a ellos poder lavarse los dientes y el pelo todo el mes", ha finalizado explicando.