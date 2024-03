Una española enseña lo que te encuentras en Noruega en el suelo en vez colillas: extraño

Una constante en el suelo de las calles de España y de muchísimos más países son las colillas: los restos de los cigarrillos que los fumadores arrojan al suelo y se quedan ahí, formando parte del sucio paisaje urbano.

La usuaria de TikTok @carlanebulosa, española que vive en Noruega, ha mostrado en un vídeo lo que hay en el suelo de aquel país en lugar de colillas. Y es, como mínimo, curioso.

"En Noruega, en vez de colillas os vais a encontrar esto", dice mostrando un objeto circular y plateado tirado en el suelo.

"Es súper común en todos los países escandinavos, que en vez de fumar cigarrillos lo que hacen es consumir nicotina con una especie de bolsitas que se ponen entre el diente y la encía", explica.

"En general fumar es una guarrería, pero eso... cada vez que lo hacen me recuerda al oeste, cuando mascaban tabaco. Pues igual igual", opina.

En los comentarios, un usuario cuenta su experiencia: "Lo probé una vez, el sabor y el ardor que me dio en la encía 🤮. Y otro: "¡Ostras! Yo he visto a gente hacer eso… y me quedé 😳 No sabía qué era…".