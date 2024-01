No puede evitar acordarse de Pablo Motos al cruzarse con esta señal de tráfico por la calle

El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, se ha convertido en uno de los nombres propios de la semana tras la comentada entrevista que el pasado lunes hizo en su programa a la actriz Sofía Vergara.

Una charla con la intérprete colombiana que ha dado la vuelta al mundo tras los cortes que dio al comunicador cuando le preguntó sobre su acento en inglés o le hizo alguna que otra broma que no le sentó nada bien.

Un tema del que muchos siguen hablando días después tras las reacciones de algunos medios de comunicación internacionales, pero que también ha formado parte de la conversación de muchas personas en la calle.

Algo por lo que el usuario de X @soctonyo, Tonyo Fernández, no ha podido evitar acordarse del presentador de El Hormiguero al encontrarse con una llamativa señal de tráfico.

Al cruzarse con la señal por la calle, el joven no ha dudado en sacar el teléfono móvil y capturar la escena. En ella se ve una señal en la que avisan de que está prohibido el aparcamiento de motocicletas.

Con una 'P' mayúscula y la palabra MOTOS, junto a la indicación de prohibición, el usuario no tardó ni un segundo en acordarse de Pablo Motos y ha ironizado con ello en redes: "Oh, no. ¡Han prohibido a Pablo Motos!", ha señalado.

La publicación suma más de 4.000 me gusta y decenas de personas no han dudado en sumarse a las bromas:

Ara mateix estarà telefonant a la DGT 😂 — Kilian Cuerda ✊🏼🌹🔻 (@KilianCuerda) January 13, 2024