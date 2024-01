Recuperan de forma masiva estos 25 segundos de Sofía Vergara tras lo ocurrido con Pablo Motos

Se ha convertido en uno de los temas de conversación más repetidos esta semana. La entrevista que Pablo Motos hizo el pasado lunes a la actriz Sofía Vergara en El Hormiguero ha dado la vuelta al mundo.

Medios internacionales han dedicado varios artículos a las "pullas" que la intérprete colombiana usó para responder a algunas de las cuestiones planteadas por el presentador de Antena 3.

Algunas de ellas las lanzó tras preguntarle si había visto la serie completa o cuando bromeó con cómo pronunciaba Modern Family. "Ah, ¿hablas mejor inglés que yo? ¿cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos?", le soltó.

Pero no es la primera vez que Sofía Vergara responde sin tapujos a algunas de las sorprendentes preguntas que le han ido haciendo durante una entrevista en un late show.

En las últimas horas, se está compartiendo de forma masiva un vídeo de 25 segundos de una charla que mantuvo con el periodista David Letterman en el año 2010.

En ella, Sofía Vergara habló de Colombia y aseguró que "tiene un clima parecido" al de Estados Unidos. "Estamos en la línea del Ecuador. Es muy similar, no tenemos estaciones. No están muy diferenciadas, pero tenemos invierno y verano", aseguró.

Tras ello, invitó al presentador a viajar al país y él aseguró que no iba porque "tengo miedo de que me secuestren". Algo a lo que la actriz contestó de una forma de lo más tajante: "No, ellos... Ellos ni siquiera saben quién eres tú".

El vídeo de 25 segundos se ha hecho muy viral en redes sociales y suma más de 52.000 me gusta en menos de un día.