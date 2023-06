Una norteamericana que vive en Madrid flipa al enterarse de cómo llaman en España a los bazares

Una norteamericana que vive en España ha pedido ayuda a sus seguidores de TikTok sobre el uso de una palabra que aquí está socialmente aceptada pero que para los extranjeros puede resultar ofensiva: llamar a un bazar "el chino".

Esta joven ha explicado que necesita comprar algunas cosas para su casa un poco aleatorias, desde un contenedor para la ropa hasta bolsas de basura pasando por unos pantalones.

@mamainmadrid ha comentado que, en España, los bazares de este estilo donde puedes encontrar de todo se llaman "el chino". Por esta razón ha lanzado una pregunta: "¿Es políticamente correcto decir 'me voy al chino'?". A ella particularmente le parece mal usar esa expresión.

También ha lanzado una pregunta a los extranjeros que viven en España. Ha querido saber si en sus países de orígen tienen lo que aquí se llama "el chino": "Honestamente, no puedo pensar en lo que se considerará similar a esto. ¿Te gusta Home Depot? No, porque no se pueden comprar pantalones en Home Depot".

The Home Depot es el primer minorista de bricolaje del mundo por lo que lo más parecido aquí en España podría ser un Leroy Merlin, por ejemplo. Y no, en Leroy Merlin, de momento, parece que no tienen pantalones.