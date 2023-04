Una joven cuenta cuáles son las cosas por las que te pueden mirar por la calle en París

NurPhoto via Getty Images

La tiktoker norteamericana Amanda Collins ha contado en una publicación qué cosas no se pueden hacer en París por la calle porque los franceses te acaban mirando mal. En sus vídeos, Collins explica cómo es su vida en la capital gala mostrando qué come, a dónde va narrando aspectos de la vida allí desconocidos para los no residentes.

En uno de sus últimos vídeos ha explicado que, por ejemplo, cuáles son las cosas por las que te pueden mirar mal en la capital francesa: "Si haces estas cosas, te van a mirar raro". Una de ellas es comer por la calle: "Sólo tienen permitido comer una cosa por la calle: una baguette".

También ha contado que el tono de voz de los franceses es realmente bajo en comparación con los norteamericanos. Ha señalado, además, que no es común pedir las sobras en los restaurantes: "Es muy poco común. Lo puedes hacer, pero aquí las porciones de comida son normales y habitualmente no sobra. Los franceses terminan sus comidas".

Según ha explicado, a los franceses tampoco les gusta que la gente vista con ropa cómoda o de deporte por la calle: "Tienes que hacer un esfuerzo a la hora de vestirte". Finalmente ha reflexionado sobre su propio mensaje y ha señalado: "Realmente puedes hacer lo que te de la gana. "¿A quién le importa cómo luces? Simplemente haz lo que te apetezca".