La nota que ha aparecido en un tablón de la Universidad de Murcia arrasa (y no poco) en Twitter

Los carteles y notas en las universidades españolas están más de moda que nunca. Es habitual darse un paseo virtual por Twitter para ver los mensajes que los alumnos se dejan entre ellos en las zonas comunes de los centros docentes.

En las últimas horas se ha hecho muy famoso la nota que una chica ha dejado en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia dirigida a un tal Pedro. Unas palabras que dejan la canción que Shakira le dedicó a Piqué en una canción de cuna.

Hola Pedro, te hablo porque porque no tienes la vergüenza de contestarme al teléfono. Quiero que sepas que no me molesta que te follaras a mi amiga Andrea. ¿Sabes por qué? Porque yo estuve con tu amigo Luis el 17/10/2022 y no, no lo sabías", empieza diciendo la nota escrita a mano en un folio.

Y la cosa sube de tono en todos los sentidos: "Debo decirte que fue él quien me pegó la candidiasis. Te mentí cuando te dije que era infección. JAJAJAJA. Dejando a parte todo esto, él fue quien me dio el mejor orgasmo de mi vida".

Para rematar, dice: "Así que Pedro, que te vaya bien con Andrea (una loba como yo no está para tipos como tú) y por cierto, a ver lo que tarda en ponerte los cuernos porque todo saben que es una guarra".

El tuit con la nota se ha convertido en todo un éxito en Twitter y lleva en pocas horas más de 2.500 me gusta'. "Visto en la UMU, necesito saber más de este chisme", reza el enunciado el mensaje.

En otro tuit, la autora de la publicación ha actualizado las noticias y ha comentado que "este tablón está al lado de mi clase, mañana por la tarde cuando vaya miraré si ha habido respuesta para compartirla no sufráis 💗 (a menos que seáis Pedro)".