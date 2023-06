Su novio canadiense prueba dulces españoles y se lía un poco cuando bebe horchata

TikTok está lleno de vídeos en los que personas extranjeras prueban platos típicos de otros países. En este caso se ha vuelto muy viral la reacción de un joven de Canadá probando dulces y bebidas típicas españolas.

El hombre ha ido puntuando todo tipo de alimentos. Le ha dado un 9 a los donnetes, un 9,5 a los donuts normales y un 7 al cacaolat. Después le ha tocado el turno a las porras y ha salido tan encantado que les ha dado un 9.

El problema ha venido cuando ha probado la horchata a la que directamente le ha dado un 1. Ha sido en esta puntuación donde se ha levantado una pequeña polvareda en TikTok debido a la gran cantidad de personas que se han fijado en ello.

"La horchata si la compráis industrial y sobretodo de chufy es 0 . Pero ir a una buena horchatería", dice un usuario. Otro dice: "¿Qué acaba de decir de la horchata?". "¿1 a la horchata? seguro que no era de una buena marca a quien no le gusta la horchata", "La horchata o la amas o la odias, en mi caso es néctar de los dioses" y "mira yo igual no me gusta nada la horchata", son algunos de los comentarios que se han podido leer en la publicación, que cuenta con casi 40.000 'me gusta', más de 700 comentarios y más de 900.000 reproducciones.