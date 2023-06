Una española cuenta lo que más ha sorprendido de España a la familia de su novio norteamericano

La tiktoker Sandra Pérez, que suele crear contenido explicando cómo vive una española en Estados Unidos, ha estado en Zapeando y ha hablado de los contrastes que hay entre la cultura española y la norteamericana, sobre todo la de la "América profunda" en la que vivió antes de irse a Miami.

Pérez ha explicado que lo primero que le dijeron, por ser rubia de ojos azules, es que no podía ser española y que era una espía rusa. También que si era peligroso ir por la calle "con todos los toros sueltos".

Sobre los toros le han llegado a decir si en España la gente va montada en ellos: "Se piensan que vamos montados en toros y que los aparcamos, que cómo los aparcamos. San Fermines se piensan que todos los días hay por España toros sueltos por la calles, que ir a comprar el pan es todo un desafío".

En Estados Unidos tampoco saben qué idioma se habla en España porque creen que se habla mexicano, italiano y francés "porque la capital de Europa es París". "Lo de ser rubia les explota la cabeza porque como relacionan España con México...", ha añadido.

De la comida saben muy poco: "Aquí en Miami sí nombran la paella pero cuando vivía en la América profunda era 'oh, español, me encantan los tacos'".

Pero lo más llamativo ha llegado al hablar de las playas. Ha explicado Sandra Pérez que la familia de su novio ha ido a España de vacaciones y han flipado con que haya gente desnuda en las playas españolas.

"Lo que más les sorprendió fue las abuelas con las tetas 'colgonas' que no tienen ninguna vergüenza, que me parece maravilloso, mi abuela también me llevaba así a la playa. Lo que me extrañó a mí es que a ellos les extrañó lo de los niños desnudos, lo de que la gente lleve a sus hijos desnudos en la playa", ha contado.