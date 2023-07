Un odontólogo habla de la desconocida consecuencia que puede tener una mala higiene dental

Un estudio publicado en la edición online de Neurology, revista médica de la Academia Americana de Neurología, explicaba la relación que habían encontrado los investigadores entre la salud bucodental y la salud cerebral.

Según los expertos, enfermedades en las encías podrían estar relacionadas con diversos problemas cerebrales, como el encogimiento en el hipocampo. Este es un factor importante en el desarrollo de la enfermedad del Alzheimer.

Además, los autores del estudios aclaran que aunque sí que ven una correlación entre ambos factores, aunque advierten que no tiene que ser una causalidad directa.

Este viernes, el odontólogo Iván Malagón estuvo en Más Vale Tarde y trató de poner luz a esta publicación: "Hay muchos estudios que relacionan enfermedades sistémicas en el resto del organismo con la pérdida dental prematura. Esto sucede porque la gente no cuida bien sus dientes, no los cepilla, no se los coloca bien, etc. Se inflama la encía, se pierde hueso y se pierden dientes".

"Hay claramente una relación directa entre pacientes que sufrían atrofia cerebral, degeneración de algunas partes del cerebro, con la mala higiene bucal, la inflamación y la pérdida dental", afirmó el experto.

Malagón reconoció que espera que estos estudios puedan ayudar concienciar a la población para que la educación para salud tuviera más importancia que la educación para estética.

"Seguramente la gente se pondría las pilas, haría su revisiones para prevenir y tendría una buena higiene que haría que nos duren para toda la vida. Unos dientes colocados harán que no se pierdan prematuramente porque recibirán correctas cargas durante la masticación", remató.