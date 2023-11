Oriol Querol: "La Kings sin Ibai sí que hubiese podido existir, pero no hubiese sido lo mismo ni de lejos"

Hace justo un año, Gerard Piqué puso patas arriba el mundo del deporte con una competición llamada Kings League que desde el fútbol tradicional se miró con displicencia y que, contra todo pronóstico, acaba de recoger un premio Ondas. Junto a él, como fiel escudero, se presentó un desconocido Oriol Querol, que iba a hacer las veces de CEO de la competición y que ha terminado siendo uno de los grandes descubrimientos del año.

Piqué y Querol hace un tándem que es sinónimo de éxito tanto dentro de plató, donde cada uno ha sabido jugar un rol distinto de cara a la audiencia de la Kings League, como fuera, donde llevan las riendas de Kosmos.

Este último fin de semana de noviembre el Palau Sant Jordi de Barcelona acoge las finales de la Kingdom Cup, una competición mixta que hace especial ilusión a Querol por ser el primer evento completamente indoor con público, que pondrá colofón a un año de mucho trabajo en el que se han disputado dos splits de la Kings League, uno de la Queens, la Prince Cup —de niños— y la Kings Cup, algo así como la Copa del Rey.

Oriol Querol atiende al teléfono a El HuffPost a unos días de que la Kings cumpla un año. El balance del CEO de la competición es muy positivo tanto en audiencias como en la cantidad de gente que vive de esto. Hablamos también del papel de Piqué, de Ibai Llanos, del fútbol tradicional y de cómo lleva la fama repentina a sus casi 40 años.

- ¿Recuerdas qué día exacto o cuál fue el germen de la Kings League?

En una comida que Gerard y yo teníamos con Ibai. De camino a esa comida empezamos a hablar de la idea esta y después de contársela a él llamamos a Gerard Romero y a Spuristo para que se vinieran a tomar un café, se lo contamos, les encantó y así nace.

- ¿Cuál es el balance que haces de este año de competición?

Son varios balances pero la mayoría buenos. Ha sido un año muy exigente y muy bestia a varios niveles y muy positivo. Arrancamos con la incertidumbre de no saber qué sería esto y no esperábamos que fuese el monstruo que luego ha sido y esto ha implicado muchísimos retos que creo que hemos superado con nota. Hemos terminado el año celebrando siete competiciones, proclamando siete campeones, teniendo una lista de empleados que sólo en futbolistas supera las 300 personas. Las audiencias, que no creo que haya precedentes en el ecosistema este de proyectos que hayan tenido este impacto en un primer año.

-Sois la primera liga del mundo en TikTok en reproducciones.

En varios rankings. Ya sabes cómo va que hay muchas formas de medir las cosas y todo el mundo saca el titular que quiere. Una de las sorpresas es que la Kings ha funcionado en varios modelos de consumo. Ha funcionado muy bien en TikTok pero a la vez tenemos mucha gente que se queda siete horas a ver el programa entero.

-¿Cómo valoras o cómo has visto el papel de los estamentos del fútbol, la propia liga, medios de comunicación, futbolistas... desde el inicio de la Kings hasta ahora?

Al principio había mucha opinión del fútbol tradicional, de La Liga y de otros estamentos, en el que incluso se nos llegó a tener poco en cuenta y creo que el tiempo nos ha dado la razón y a nivel de futbol tradicional siempre hemos dicho que no vamos en contra de nadie, al revés, tenemos muchos vínculos. El 100% de los jugadores vienen del fútbol tradicional y nadie ha nacido en este ecosistema como futbolista, al igual que los cuerpos técnicos, y además, nos consta que muchísimos jugadores siguen la Kings. Estamos encantados de ser aliados del fútbol tradicional, no vamos en contra de nadie y nunca lo hemos ido.

-¿Qué ha sido lo más complicado en estos meses?

Arrancar un proyecto tan grande de cero. Es contratar mucha gente en muy poco tiempo. Gestión de mucha gente muy diversa. Tenemos 12 equipos con 12 presidentes y cada uno tiene sus realidades, dentro de sus equipos hay mucha gente trabajando que también tiene sus problemas. La Kings League ha acabado implicando a cientos y cientos de personas. La gestión de personas es siempre lo más complicado, todo lo demás tiene solución.

Ibai, Piqué, Oriol y Gerard Romero Raquel Alvarado

-¿Cómo es y cómo ha sido tratar y ensamblar a creadores y creadoras de contenido tan dispares?

Ese proceso lo hemos vivido dos veces: uno en España y otro en Kings Américas. En España fue ligeramente diferente porque la lista la teníamos bastante clara desde el principio y la lista primera que hicimos es bastante idéntica a la definitiva. Aquí todos se conocían entre ellos, muchos de ellos son amigos y se arrastraron los unos a los otros. En Américas tenemos una mayor variedad de perfiles y ha hecho que muchos de ellos no se conocieran y lo están haciendo ahora. El gran inconveniente es que te tuvimos que convencer a grandes creadores de contenido de habla hispana sin poderles garantizar que esto iba a ser un éxito, pero confiaron, se lanzaron y en grandísima parte gracias a ellos lo hemos conseguido.

-¿Alguno se resistió en exceso o costó convencerlo de más?

Sí, hubo varios que tenían dudas pero que eran muy legítimas, yo también las hubiera tenido. Tú tienes tu semana como streamer muy planificada. Tienes tus contenidos, te va bien, porque si les fuimos a buscar es porque les iba bien, y hostia jugármela a entrar a un proyecto que no se si va a ser grande, si va a estar bien hecho, si va a salir bien, si van a ser tres meses o tres años parte de un riesgo. Todos han sufrido mucho porque también han ganado o han perdido, han tenido que invertir dinero, hay una parte de riesgo para todos pero debemos estar orgullosos de lo que hemos creado entre todos.

-¿Cuál fue o cuál es vuestro mayor miedo con respecto a la competición?

El principal era no conseguir el pabellón. Al tratarse una competición de fútbol 7 necesitábamos un tipo de campo que no existe. No hay pabellones de fútbol 7. Hay de baloncesto, de fútbol 11... Tuvimos que buscar muchísimo y cuando lo encontramos era muy tarde y nos habíamos comprometido a empezar el 1 de enero y tuvimos menos de un mes para preparar el pabellón como queríamos.

-¿Os asustaba que todo el peso del show cayese sobre los streamers?

No, porque por eso al final hay una vertiente que es que la competición alimenta los programas y el show y otra que el show alimenta la competición. Se alimentan el uno al otro y eso lo hemos tenido claro desde el principio. Una de las cosas que nos hacía únicos era poder hacer cosas que el fútbol tradicional no puede, como tener acceso a las discusiones de los presidentes. Hace un años te llegan a decir que las reuniones de presidentes lo harán todo público, que negociarán fichajes, todo esto que en el fútbol tradicional es impensable aquí se ha convertido en lo más normal y por eso los queríamos a ellos.

-¿Hubiese sido posible la Kings sin Ibai?

Hubiese sido posible, hubiese sido peor y mucho más difícil de convertirlo en algo muy grande. Sí que hubiese podido existir pero no hubiese sido lo mismo ni de lejos, por eso fue el primero al que se lo contamos y fue el primero que estaba dentro. El ir a buscar con la lista soñada de presidentes que nosotros teníamos y hacerlo con él ya dentro evidentemente es mucho más fácil.

-Para los que sólo conocen su vertiente futbolística, ¿cómo es trabajar con Piqué?

Por poco que alguien siga la Kings League es consciente de la gran cantidad de trabajo y empeño que hay detrás y de la cantidad de cosas que hay que hacer. Está metido muy en el día a día. Él siempre dice lo mismo que se había retirado para descansar y desde entonces no ha parado de currar. Es el presidente de la compañía y ejerce como tal y como muchas cosas más.

-Vienes de la productora de Évole, donde me consta que está casi todo medido al extremo, ¿cómo es trabajar con creadores y creadoras que viven de improvisar casi todo?

Hemos tenido que encontrar el punto de medio. Ellos tienen una manera de trabajar mucho más espontánea y más improvisada y eso tiene cosas buenas y por eso se han hecho tan grandes pero también es verdad que así no se monta una competición. O hay una planificación y una producción detrás potente y de gente con experiencia en el sector o esto no funciona, no puedes estar haciéndolo todo por Discord cada día improvisando. Hemos sido capaces de coger lo mejor de cada uno de los dos ámbitos y creo que el éxito ha sido en parte que una cosa no anule la otra: que no perdamos la espontaneidad del mundo streaming por tener una producción compleja y al revés, que por el hecho de trabajar con ellos no renunciemos a hacer las cosas como requiere un circo de esta dimensión.

-¿Cómo te llevas con las estadísticas? ¿Mejor las de Twitch o las de Kantar Media?

Nosotros tenemos nuestras propias lecturas. Piensa que un partido cualquiera lo pueden estar dando siete canales diferentes: los tres nuestros más los de los presidentes y presidentas. Hay un mínimo de cinco un máximo de siete canales que están dando el partido a la vez. Las mediciones las hacemos nosotros y obviamente cualquier medición que se base en los datos que proveen en directos las plataformas es extremadamente fiable porque los números los tienes ahí, no es una medición televisiva que te tienes que fiar de unos dispositivos que luego se multiplican por una conversión... estos son dispositivos conectados en ese momento.

-¿Cómo llevas tú la fama esta inesperada y enfrentarte también a lo que se enfrentan los streamers: ser noticia, clips fuera de contexto en TikTok...?

Lo vivo con resignación porque bueno, se ha dado así y forma parte del proyecto. Si el personaje no hubiese sido útil no hubiese continuado con la presencia en los programas pero como ha ido resultando... el día que me toque no salir no habrá ningún problema, me da igual. Hace gracia y tal pero lo que me ha pasado a mí en este sistema en concreto con 38 años. Puedo entender que a un jugador o jugadora de 18 o 19 que ahora le está pasando esto o que a un presidente o streamer muy joven... a mi no.

- Nadie concibe ya la Kings sin Oriol y Piqué.

Hostia yo creo que hemos creado un ecosistema que tiene que hacer posible que esto viva sin cualquiera nosotros. La prueba es que Américas va a funcionar sin nosotros. Nosotros vamos a estar tan a menudo como podamos pero el ecosistema está, la lista de presidentes es nueva, hay un presidente de la liga, hay un director de competición pero tiene que conseguirse que esto funcione sin cualquiera.