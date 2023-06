Ibai se va a comer con Vinicius y desvela qué hizo el brasileño cuando llegó la comida a la mesa

Ibai Llanos ha contado en Twitch que hace unos días estuvo comiendo con Vinicius en Barcelona. El futbolista de Real Madrid estaba en la ciudad condal concentrado con la selección brasileña para jugar un amistoso contra Guinea Ecuatorial en el campo del Espanyol.

El streamer vasco, que vive en Barcelona, ha explicado que escribió a Vinicius para decirle si comía con él y la estrella del Real Madrid dijo que sí. Ambos fueron a comer a La Barceloneta, un restaurante ubicado en el puerto deportivo de la ciudad y cuya especialidad es el marisco y el pescado.

De Vinicius ha dicho Ibai que es una persona "que está muy centrada en lo que tiene que estar centrado": "Muy muy madridista. Extremadamente madridista y un tipo sensacional".

Sobre la comida ha revelado que el futbolista brasileño no es de mucho comer: "Por cierto Vinicius, tío, come muy poco Vinicius. Este tío se cuida hasta cuando está de vacaciones. Trajeron un pulpo espectacular, La Barceloneta, al lado de la playa. Restaurante top, uno de mis favoritos, que me hicieron un vídeo ahí de 'El restaurante favorito de Ibai'".

Y ha añadido: "Chicos, traen el pulpo, se come media patata. Hostia Vinicius de verdad, disfruta un poco de la vida tío. Modo Cristiano. Qué es esto tío. Traen unos calamares de puta madre, que son la polla, se come medio calamar".

🗣️ @IbaiLlanos : "Vinícius no come nada, traen el pulpo y se come media patata."😂pic.twitter.com/93vXwPvZtC — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) June 19, 2023

En Twitter, Ibai ha compartido la foto de su comida con Vinicius.