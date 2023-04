Oskar Matute no decepciona con lo que ha hecho después de que Andy y Lucas les llamasen etarras

El dúo musical Andy y Lucas está dando muchísimo de qué hablar en Twitter después de que durante una entrevista calificasen de "etarras" a los miembros de Bildu.

Tras ello, Oskar Matute, diputado de esa formación política en el Congreso, ha reaccionado muy a su estilo en Twitter.

Lo ha hecho después de que el popular usuario @bulldog_punk dijese: "Me da la impresión que a @OskarMatute no es el estilo que le gusta y la música que hacen tampoco".

Matute ha respondido con mención a otro grupo, en este caso Marea: "Sugiere usted bien. A mi lo que digan estos me da un poco igual. Otra cosa sería que lo dijeran @losmareaoficial".

Otro diputado de Bildu, en este caso Jon Iñarritu, también ha respondido a Andy y Lucas. Junto a varios emoticonos de llorar de risa, ha escrito en Twitter: "No creo que a ningún ayuntamiento de EH Bildu se le haya pasado por la cabeza contratar a este grupo de 'humoristas'.🤡🤡".

Y ha rematado: "Siempre pensamos en beneficiar a la ciudadanía. 😉".

Los artistas explicaron en una entrevista en Europa Press por qué habían accedido a participar en el concierto que organizó la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), bajo el título 'La fiesta de la Resurrección'.

"Si nos llaman en el Orgullo Gay vamos también. Nosotros hacemos música. Otra cosa es que me llame Bildu. Si me llama Bildu no voy, son etarras y han matado gente", contestaba de manera tajante Lucas.