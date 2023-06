'Las noches de Tefía': la desconocida historia de los campos de concentración franqusitas en España

Las noches de Tefía es una de esas series que ve la luz en el momento preciso, cuando España está a punto de ser arrollada por una ola reaccionaria que ya ha llegado a varios países de Europa.

La ficción creada por Miguel del Arco, que se estrena este 25 de junio en Atresplayer, cuenta la vida de un grupo de hombres en un campo de concentración franquista ubicado en Fuerteventura, lugar en el que se encerraba a los condenados por la Ley de Vagos y Maleantes en los 50 y en los 60, es decir, hasta casi antes de ayer.

Esta historia desconocida transcurre en tres mundos diferentes: el campo de concentración, donde la vida es blanco y negro; El Tindaya y el presente, ubicado en 2004. Pero, ¿qué es El Tindaya? Una cabaret imaginario donde cada noche viajan con la imaginación y donde sus sueños se hacen realidad.

Cada noche, después de una dura jornada en la llamada Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, Charli toma la palabra y lleva a sus amigos hasta El Tindaya donde hay amores y desamores, actuaciones musicales y donde cada personaje tiene su alter ego.

En el presente, uno de los prisioneros —Airam, interpretado por Jorge Perugorría— que estuvo en el campo de concentración tiene que revivir lo que allí paso y luchar contra su pasado para poner en orden su presente.

La ficción fue presentada hace unos meses en el festival de Málaga, donde tuvo una gran acogida por parte del público. En un encuentro con la prensa, los creadores de la serie desvelaron algunos de los secretos de una serie en la que cada capítulo es una patada en el estómago.

Una historia desconocida

Miguel del Arco se puso con esta historia en marzo de 2020, en plena pandemia, por lo que en ese momento estuvo en una especie de doble confinamiento, el de Tefía y el de su propia casa.

Lo más complicado fue reunir a un grupo de actores que estuviesen a su disposición para ensayar "a lo bestia" durante un mes donde pasaron por clases de canto, de coaching, de acentos y donde estuvieron practicando de sol a sol los números musicales de El Tindaya.

Patrick Criado, Roberto Álamo, Carolina Yuste, Marcos Ruiz y el resto del elenco han sufrido lo que el creador de la serie llama "el efecto Tefía", es decir, llevar la serie a un nivel de implicación máximo: "He visto técnicos llorando, figurantes entregados, actores. Hay algo que trasciende de la parte artística".

Pero, ¿cómo se ha llevado a cabo la investigación para recrear estos campos de concentración? ¿cómo se traslada un episodio desconocido u olvidado de la historia de España al presente?

"Hasta el 2004 que se puso una placa en la que se recogía lo que era aquello los chavales iban ahí y nadie sabía lo que era aquello" Miguel del Arco

Del Arco explicó en Málaga que se hizo con un libro donde se documentaban más de 300 campos de concentración en España desde los años 40 hasta 1966 y donde los condenados por la Ley de Vagos y Maleantes estaban sometidos a trabajos forzados.

En esta serie se pone el foco en los presos que están encerrados simplemente por ser homosexuales: "En el 54 se implementa esta para encarcelar a los homosexuales que son condenados sin juicio, nadie les defiende".

"Hay poca documentación porque se dedicaron sistemáticamente a destruir cualquier documentación al respecto. Hay cientos de edificios que si nos dijeran esto fue una cárcel, esto fue un centro de detención fliparíamos bastante", afirmó Del Arco.

Tal es el grado de desinformación que donde estaba el campo de Tefía hay ahora un albergue juvenil: "Hasta el 2004 que se puso una placa en la que se recogía lo que era aquello los chavales iban ahí y nadie sabía lo que era aquello. Se lo pasaban bomba en un sitio sin tener ni idea de lo que había sucedido".

Cuanto más investigaban más alucinaban: "Averiguar que en el año 66, cuando se cierra Tefía, siga existiendo un sitio como este cuando España está en boga el Spain is different de Fraga, cuando el mundo está diciendo que es una maravilla ir a España...".

"Vivimos en el país que vivimos" Miguel del Arco

"España era una república bananera donde la gente venia a flipar a una zona exótica. Llegaban aquí mientras seguían abiertos estos sitios. Era Nanclares de oca, Tefía, Badajoz, Huelva, Madrid, Barcelona, es decir, sigue habiendo innumerables campos de concentración", comentó el creador y guionista de la ficción.

De hecho, cuando fue de visita a Tefía la propia gente del pueblo no sabía que ese albergue juvenil estaba edificado sobre un campo de concentración: "Es alucinante el desconocimiento. Esta cosa de ya siempre que van a decir ‘esto es una cosa del Pleistoceno, muy antigua’. No, no, que esto es de antes de ayer. La ley de Peligrosidad es del 78 y todos los informes de gente que fue encerrada por vagos y maleantes estuvo vigente hasta el 95".

Sobre si los creadores creen que la serie puede ser mal acogida por algún sector de la derecha de la sociedad española, Miguel del Arco fue claro: "Vivimos en el país que vivimos".

De hecho, contó que cuando colgó el tráiler de la serie en su perfil de Instagram una persona le dijo "ya te vale esta historia, puto subvencionado". "No sabes ni la historia y estamos en una cadena privada. Ese golpe, ese creador de histeria está. Reflexiona, párate, míralo y empatiza", sentenció ante los medios.