Paco León cuenta lo que le pasó a una amiga cuando quedó con un chico que, parece, veía mucho porno

El actor Paco León ha avisado del peligro que tiene la pornografía para los jóvenes si estos no son capaces de comprender que todo lo que pasa en esos contenidos es simplemente ficción.

En una intervención en el programa de TVE No sé de qué me hablas, León ha subrayado que "el peligro que tiene el porno es que la gente no sabe, no tiene ni idea, y porque se creen que han visto porno se creen que saben".

"Eso crea unos estragos muy grandes. Una amiga me contaba que había quedado con un topo que parecía que estaba la cosa bien, muy ilusionada con el encuentro, pero dice: 'Yo creo que no tiene mucha experiencia'. Se lío la cosa como para hacerlo y dice: 'De repente unas cosas, unos tirones de pelo, unos escupitajos, una cosa sin ton ni son...", ha contado el actor.

Por eso, ha avisado: "Hay que hacer una llamada a todos los jóvenes de decir: 'No os lo creáis, el porno no te lo puedes creer, es como las películas, como Mary poppins, es ficción. Y la gente se cree que eso es lo que mola. Primero, hay que mirar y conectarse, no solo es el acto, sino que forma parte de todo".

Todo ello en medio del debate después de que el Gobierno se haya propuesto atajar el acceso de los menores a la pornografía, a través de un sistema de verificación, después de que se haya extendido esta práctica entre los más jóvenes, a la que tienen fácil acceso a través de internet.

Para ello, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes llevó al Consejo de Ministros un informe en el que se traza una hoja de ruta para abordar esta problemática.

El Ejecutivo propone un sistema de verificación de la edad, desarrollado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ya fue probado con los principales navegadores y que estará en funcionamiento este verano.