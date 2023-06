Hace un pastel para la fiesta revelación de un bebé y ocurre lo inesperado

La cuenta de TikTok @hist0rias_y_mas_ ha compartido el vídeo de @ruthcastromontoya contando lo que le pasó a una pastelera con unos clientes que le encargaron una tarta para la fiesta revelación de su primer bebé.

Se trata de un evento celebrado para revelar el sexo del menor en camino de una manera original. Los padres le dan el sobre con el resultado a alguien y esta persona se encarga de prepararlo todo en función de la prueba para que sea una sorpresa para ellos.

No obstante, en este caso se torció el asunto cuando la repostera se percató de que el sexo no había podido ser revelado. "Pensé en llamarlos y decirles lo que mencionaba el resultado de la ecografía, pero sentí temor de que entonces cancelaran sus planes de fiesta y luego ya no me mandaran hacer la tarta", ha explicado.

"Mi sorpresa vino cuando al abrir el sobre con el resultado de la ecografía decía que había sido imposible ver el género del feto y que debían esperar hasta el siguiente control de gestación en ocho semanas para saber si era niño o niña", ha empezado diciendo.

Como "no quería perder el encargo", decidió actuar así: "Se me ocurrió hacer una tarta de muchos colores, en vez de azul o rosa, y varios pisos, cada uno de diferente color, así ellos entenderían que aún no se sabía el género del bebé. Yo vendería mi pastel, los invitados tendrían su fiesta y todos felices".

Por su parte, el cliente no quedó nada satisfecho: "Le contesté emocionada pensando que iba a felicitarme, pero estaba muy furioso y ofendido. Después de insultarme y reclamarme por haberle humillado frente a su familia y amigos, me dijo que el interior del pastel tenía la bandera de la comunidad LGTBIQ+".

Es una familia de lo más religiosa, por lo que "todos reaccionaron mal porque creyeron que los futuros padres iban a dejar que su bebé escogiera su género cuando fuera grande, algo que está muy en contra de sus creencias".

Finalmente, ha contado que el cliente, incluso, se presentó en su pastelería para que la repostera le devolviera el dinero por el paste porque "lo había estafa y metido en un problema terrible", algo que no hizo, y a día de hoy sigue esperando las represalias con las que amenazó.