El Patica1999, estrella de Tik Tok: "Trabajando yo en el campo llegamos a fin de mes"

"Buenas noches, mi gente de Tik Tok". Así comienza la mayor parte de sus vídeos José Ángel Peregrina, un joven de Cacín (Granada) de 26 años que trabaja en el campo y que comenta todo lo que come. Por su nombre poca gente sabe quién es, sin embargo, cuando uno se refiere a él como El Patica1999 la cosa cambia: en Tik Tok su éxito es incontestable al tener más de 1,3 millones de seguidores.

La popularidad de este joven, al que llaman así por su padre, reside en su naturalidad: contrasta con lo que se ve habitualmente en la red social, el 'postureo'. Patica publica vídeos simples. Aparece diariamente valorando lo que come y describiendo entre otras cosas los platos que hace su madre o contando anécdotas que le ocurren en su día a día.

El origen de Peregrina en Tik Tok se remonta al periodo más crudo de la pandemia. Durante el confinamiento comenzó a publicar vídeos y a subir contenido con frecuencia, aunque estaba lejos de ser viral. En aquel momento sus publicaciones acumulaban pocas decenas de visitas. "Alguna con suerte llegaba a 1.000, pero algo puntual. Pero todo cambió el 10 de abril de 2021", explica el joven.

Ese día él fue a cenar un kebab con su prima y una amiga y le pidió que le grabara para publicar un vídeo. Lo hizo sin pensar que fuera a ser su despegue en redes. Al día siguiente tenía 600 visitas y acumula más de 1,3 millones de reproducciones.

"Como tenía todos los comentarios buenos decidí seguir hablando de comidas, del trabajo en el campo o los guisos de mi madre, etc. Así hasta ahora", asegura.

Sin embargo y aunque lleve ya muchos meses siendo conocido no lleva del todo bien la fama: "Lo llevo regular, no me gusta mucho. Me grabo solo en mi casa y estoy acostumbrado a eso y luego me habla la gente por la calle y me da mucha vergüenza, me muero de vergüenza".

"No me he acostumbrado, ni soy consciente de lo que tengo encima. La gente me para, me piden fotos y no soy consciente", afirma Peregrina, que reconoce que su familia tampoco lleva bien el hecho que tenga que estar fuera más tiempo.

A pesar de no estar cómodo con la fama, ha conseguido crear un vocabulario propio. Patica va a "la faena", siempre pide "un poco de pan" para comer los guisos y las comidas de su madre o se toma un "Freeway" para acompañar los platos porque está "siempre operativa". Eso sí, no hay vídeo que no comience con su ya característica fórmula "buenos días/tardes/noches mi gente del Tik Tok".

El Patica1999. Patica1999

Sigue siendo el mismo chico de Cacín de siempre

El Patica es famoso, una estrella en la red social de moda, pero él es el mismo chico de siempre. No ha cambiado. Sigue trabajando en el campo para conseguir que su familia pueda vivir mejor.

Confiesa que no ha hecho ninguna campaña publicitaria y que tampoco ha llegado a cobrar más de 200 euros en un mes de Tik Tok. "La media de los últimos debe estar en los 150, pero es que tampoco me dedico a pedir cosas ni nada parecido", afirma. Eso le obliga a tener que levantarse y trabajar en el campo, incluso renunció a su sueño de ser cocinero en un restaurante.

Peregrina sigue viviendo con sus padres, a los que lleva ayudando desde que terminó la ESO: "Iba a estudiar para hostelería, para ser cocinero, pero como somos una familia pobre y no tenemos mucho, cuando terminé la ESO decidí ir a trabajar al campo para que mis padres no pasaran más necesidades".

"Trabajando yo llegamos a fin de mes para poder comer y pagar, que es lo importante", añade. Actualmente está en el paro, después de haber terminado la campaña de la aceituna y esperando a que le llamen para trabajar.

Aunque no sabe si podrá cumplir su sueño de trabajar de cocinero, sí que está seguro que nada va a ser capaz de cambiar su carácter y personalidad.